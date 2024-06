Xin Synergy Group Berhad, anciennement Jade Marvel Group Berhad, est une société holding d'investissement basée en Malaisie. La société est impliquée dans la fabrication de béton bitumineux et la promotion immobilière. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : participations, fabrication, promotion immobilière, financement et autres. Le secteur Investment Holdings comprend les investissements dans les entreprises, y compris la location de biens immobiliers. La société est engagée dans la fabrication et le commerce de prémélanges bitumineux, de tarmac, d'émulsion et dans l'exploitation de carrières. Elle dessert une série d'industries, dont l'agriculture, la construction, l'exploitation forestière, l'industrie manufacturière, la marine, le pétrole et le gaz, ainsi que l'exploitation de carrières. Le secteur du financement offre des services de prêt d'argent et des services de gestion. Il est spécialisé dans les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts aux entreprises, les prêts aux particuliers, la restructuration de dettes et divers autres services. Le secteur "Autres" comprend l'exploitation minière, la construction et les services de santé.

Secteur Matériaux de construction