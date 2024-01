Jade Road Investments Ltd, anciennement Adamas Finance Asia Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale est l'investissement de portefeuille. La société se concentre sur l'apport de capitaux et de financements aux petites et moyennes entreprises (PME) émergentes et établies dans toute l'Asie, diversifiées par les géographies nationales, les instruments et les catégories d'actifs. La société investit dans des secteurs tels que la santé, les technologies de l'information, l'hôtellerie, les technologies de l'information (TI) et l'immobilier. Le portefeuille de la société comprend DocDoc Pte Ltd, Future Metal Holdings Ltd, Fook Lam Moon Holdings Ltd, Infinity Capital Group Ltd, Tellus Niseko et Meize Energy Ltd.