Diversified prévoit une levée de fonds ; Highcroft met fin à sa vente

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Diversified Energy Co PLC - Société de production de gaz et de pétrole basée en Alabama, Etats-Unis - A l'intention de procéder à une levée de fonds de 160 millions USD. Dit qu'elle consistera en une offre au détail par le biais de l'offre au détail REX et un placement par le biais d'un processus de construction de livre. Le prix des actions de détail sera égal au prix du placement. Indique que le prix des actions de placement et le nombre d'actions seront déterminés à la clôture du processus de construction de livres. Explique qu'elle a conclu un accord d'achat pour acquérir certains actifs en amont et les infrastructures connexes dans sa région centrale auprès de Tanos Energy Holdings II LLC. Prévoit d'utiliser le produit net pour financer l'acquisition. "L'annonce d'aujourd'hui marque un début d'année passionnant avec une acquisition relutive contiguë à nos actifs existants de la région centrale. Cette transaction permettra de réaliser des synergies d'échelle supplémentaires et de réduire les dépenses unitaires des actifs combinés afin d'augmenter les marges déjà élevées. Par conséquent, cette acquisition s'alignera parfaitement sur notre volonté de générer des flux de trésorerie disponibles tout en augmentant notre exposition au marché haut de gamme de la côte du golfe du Mexique, ce qui nous permettra d'accéder à des prix réalisés plus élevés, à des différentiels régionaux plus faibles et à la demande à long terme découlant de la croissance des marchés du GNL", déclare le directeur général Rusty Hutson.

Highcroft Investments PLC - Investisseur immobilier axé sur l'Angleterre et le Pays de Galles - Termine la vente de sa propriété à Ely Meadows, dans le sud du Pays de Galles, pour un montant de 7,9 millions de GBP payable en espèces au Cwm Taf Morgannwg University Local Health Board. Ajoute que la propriété est actuellement occupée par British Aerospace Avionics Engineering Ltd en vertu d'un bail expirant en mars 2024, produisant un revenu de 805 011 GBP par an. Elle comprend trois bâtiments interconnectés totalisant environ 111 000 pieds carrés, sur un site d'environ 20,67 acres. "Le groupe a l'intention d'investir le produit de la vente dès que possible afin de s'assurer que nous sommes investis dans des actifs productifs de revenus. Cette vente fait partie de notre processus stratégique de révision continue de notre portefeuille afin de maximiser nos rendements et de protéger notre base d'actifs", commente Paul Leaf-Wright, directeur général.

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique - Note que l'examen par la National Offshore Petroleum Safety & Environmental Management Authority de l'examen indépendant par DNV des plans de remédiation et de l'état de préparation opérationnelle de la société pour le FPSO Montara Venture est terminé. Déclare que les activités de réparation de la coque et des réservoirs ainsi que les activités de maintenance des topsides prévues tous les quatre ans sur le FPSO Montara Venture progressent bien. Le FPSO Montara Venture est une installation flottante de production, de stockage et de déchargement sur son projet Montara en Australie. "La fermeture de la direction générale est une étape très importante vers le redémarrage de la production à Montara. Comme indiqué précédemment, nous avons choisi d'effectuer la plupart des travaux d'arrêt annuels prévus cette année en parallèle avec les travaux sur le réservoir afin de maximiser l'efficacité pendant cette période. Les travaux combinés progressent bien et, une fois terminés, nous déclarerons la disponibilité opérationnelle et assurerons un redémarrage sûr de la production, qui est toujours prévu avant la fin de ce mois", commente le PDG Paul Blakeley.

Petro Matad Ltd - Société mère d'un groupe axé sur l'exploration pétrolière en Mongolie, basée sur l'île de Man, qui possède et exploite deux contrats de partage de production avec le gouvernement mongol - Déclare que 20,0 millions d'actions à 2,5 pence par action seront émises suite à la clôture de son offre de détail sur la plate-forme BookBuild mardi. Déclare que l'offre au détail a été largement sursouscrite. Dit que 215,1 millions d'actions seront émises au total, après la clôture du placement, de la souscription et de l'offre au détail. Le produit brut total de la levée de fonds s'élève à 6,6 millions USD. S'attend à ce que l'admission à l'AIM ait lieu le 10 février à 0800 GMT.

TruSpine Technologies PLC - Société d'appareils médicaux basée à Gatwick, Angleterre - Déclare avoir demandé le tirage de sa facilité de prêt-relais de 200 000 GBP. Note que les fonds n'ont pas encore été reçus. S'attend à ce que la réception de ces fonds ait lieu sous peu. Avertit que si le crédit-relais n'aboutit pas et que les fonds de prélèvement ne sont pas reçus, elle devra lever d'autres capitaux à court terme. Continue à gérer "soigneusement" son fonds de roulement.

Ormonde Mining PLC - coquille de trésorerie, ancienne société de ressources minérales basée à Dublin - À supprimer de l'indice FTSE AIM All-Share le 13 février. Mardi, il a été signalé que la société a été temporairement suspendue de la négociation sur l'AIM. Elle est devenue une coquille de trésorerie en octobre 2022 et était donc tenue d'annoncer une acquisition qui serait une prise de contrôle inversée. Mardi, elle a déclaré avoir acquis une participation de 20 % dans Peak Nickel Ltd pour 450 000 GBP, s'être vu accorder une option lui permettant d'investir 4 millions de GBP supplémentaires en espèces dans PNL, portant sa participation à 49,9 %, et d'acheter les 80 % restants de PLN par l'émission d'actions ordinaires Ormonde.

Valeura Energy Inc - société pétrolière et gazière en amont basée à Calgary, Canada - Signale la clôture de son placement privé, sur la base d'une prise ferme, de 3,9 millions d'actions au prix de 2,54 CAD par action ordinaire pour un produit brut total d'environ 10 millions CAD, soit 6,2 millions GBP. Il est précisé que l'offre a été menée par Research Capital Corporation en tant qu'unique souscripteur et unique teneur de livres. "Je suis heureux d'avoir conclu ce financement et je suis reconnaissant envers les actionnaires existants et nouveaux qui ont reconnu la proposition de valeur présentée par un investissement dans les actions de Valeura alors que nous évoluons pour devenir un important producteur de pétrole thaïlandais. Le produit net de l'offre sera utilisé pour financer les opérations de pré-production du champ de Wassana, pour lancer le programme de forage intercalaire de Wassana qui doit commencer au deuxième trimestre 2023, et pour le fonctionnement général de l'entreprise", commente le Président et Directeur Général Sean Guest.

