(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Jadestone Energy PLC, en hausse de 25% à 27,60 pence, fourchette de 12 mois 21p-94,4p. La société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique progresse dans les réparations de son navire flottant de production, de stockage et de déchargement Montara Venture. La production est temporairement interrompue en raison d'un petit défaut entre le réservoir d'eau 4S et le réservoir de cargaison de pétrole 5C, mais les réparations ont progressé conformément aux attentes. Deux réparations mineures seront effectuées sur le réservoir 4P et le pétrole a été déchargé dans le réservoir 5C. L'entreprise ne s'attend pas à ce que la fermeture dure plus de 60 jours. L'action s'échangeait à 35 pence fin juillet avant que Jadestone n'annonce la fermeture.

Bivictrix Therapeutics PLC, hausse de 10% à 14,32 pence, fourchette de 12 mois 12 pence-23 pence. La société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies anticancéreuses s'est vu accorder un brevet par l'US Patent & Trademark Office pour son produit phare BVX001. Le brevet "fournit une protection ultime et large" pour toute thérapie conjuguée anticorps-médicament ciblant la leucémie. Un brevet devrait être accordé au Japon dans les semaines à venir, et l'approbation du brevet est attendue dans sept pays.

AIM - LOSERS

Bluejay Mining PLC, baisse de 15% à 1,00p, fourchette de 12 mois 0,9p-7,15p. La société minière axée sur le Groenland et la Finlande lève 600 000 GBP par le biais d'un placement privé de 60 millions d'actions à 1,0 pence pour les nouveaux actionnaires. Cela représente une décote de 15% par rapport au cours de clôture de mardi de 1,17 pence. La société utilisera les fonds pour son projet de cuivre-zinc-argent-or Hammaslahti, qu'elle détient à 100 %, dans l'est de la Finlande. La société indique qu'elle poursuit ses discussions avec des investisseurs stratégiques en vue d'un partenariat sur un ou plusieurs de ses projets de métaux de base. "L'utilisation immédiate de ces fonds nous permettra de nous positionner pour un second semestre 2023 productif et crucial, et pour ce que nous pensons être une année 2024 transformatrice", a déclaré le président exécutif Robert Edwards.

