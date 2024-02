Jadestone Energy PLC est une société de développement et de production de pétrole et de gaz en amont basée à Singapour. La société se concentre sur la région Asie-Pacifique. Elle possède un portefeuille d'actifs de développement, de production et d'exploration en Australie, en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam. La société détient environ 100 % des intérêts opérationnels dans le projet de production Montara et dans le champ pétrolifère Stag, au large de l'Australie occidentale. En Malaisie, la société détient une participation opérationnelle de 60 % dans la licence PM323, une participation opérationnelle de 70 % dans la licence PM329 et une participation opérationnelle non opérationnelle de 50 % dans les licences PM318 et Abu, Abu Kecil, Bubu, North Lukut et Penara (AAKBNLP), toutes situées au large de la péninsule de Malaisie. La société détient également une participation opérationnelle de 90 % dans le PSC de Lemang, au large de Sumatra, en Indonésie, ainsi que divers actifs d'exploration et de pré-développement au Viêt Nam et dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est.