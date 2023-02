Jadestone Energy conclut une facilité de crédit de 50 millions USD

Jadestone Energy PLC - société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique - Conclut une facilité de crédit de 50 millions USD avec deux "banques internationales". Elle déclare que cela fait partie de son plan visant à mettre en place une facilité de prêt basée sur les réserves, qui est un élément de la stratégie de financement à moyen terme de Jadestone pour financer le capital de développement du projet gazier Akatara en Indonésie et la poursuite de la croissance par le biais de fusions et d'acquisitions. La facilité a une durée de neuf mois et comporte une marge initiale de 450 points de base au-dessus du taux de financement au jour le jour décroché, qui augmente dans le cas où le remboursement a lieu plus de trois mois après la clôture.

Le directeur général Paul Blakeley déclare : "Le RBL fournira une capacité d'endettement beaucoup plus importante, et nous faisons de bons progrès avec plusieurs créanciers potentiels pour conclure cela vers la fin du premier trimestre de cette année. "

Cours actuel de l'action : 87,90 pence, en hausse de 2,2% à Londres vendredi matin.

Variation sur 12 mois : baisse de 5,5 %.

