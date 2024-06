Jadestone Energy PLC est une société de développement et de production de pétrole et de gaz en amont qui se concentre sur la région Asie-Pacifique. Elle possède un portefeuille d'actifs de production et de développement en Australie, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Viêt Nam. Elle détient 100 % des intérêts opérationnels dans le projet de production Montara et dans le champ pétrolifère Stag, au large de l'Australie occidentale. Elle détient une participation opérationnelle de 60 % dans la licence PM323 et une participation opérationnelle de 70 % dans les licences PM329, toutes situées au large de la péninsule de Malaisie. Elle détient une participation non exploitée de 9,52 % dans le champ gazier en production de Sinphuhorm et une participation de 27,2 % dans la découverte de gaz de Dong Mun, au large du nord-est de la Thaïlande. Elle détient une participation opérationnelle de 90 % dans le PSC de Lemang, sur la côte de Sumatra, en Indonésie, ainsi que divers actifs d'exploration et de pré-développement au Viêt Nam et dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est. Elle détient également une participation directe de 33,33 % dans le développement des champs pétroliers de Cossack, Wanaea, Lambert et Hermes (CWLH), au large de l'Australie occidentale.