Essentially Group PLC - Société de produits diététiques basée aux Émirats arabes unis - Annonce un résumé des résultats finaux de sa société d'exploitation, Essentially Juices manufacturing LLC pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le directeur général Raja Wail Abuljebain déclare que les résultats "démontrent notre capacité à capitaliser sur l'économie de consommation florissante des Émirats arabes unis et sur la demande croissante de jus et d'en-cas nutritifs." Le chiffre d'affaires est passé de 3,3 millions AED à 4,7 millions AED, tandis que la perte avant impôt est passée de 1,3 million AED à 2 millions AED.

Jadestone Energy PLC - société de production de pétrole et de gaz axée sur la région Asie-Pacifique - Réaffirme ses prévisions de production, de coûts d'exploitation sous-jacents et de dépenses d'investissement pour 2023. Déclare que le projet de développement gazier d'Akatara en Indonésie reste conforme au plan, au budget et au calendrier pour une mise en production au premier semestre 2024. A l'intention de créer le poste de directeur de l'exploitation.

JPMorgan Global Core Real Assets Ltd - Fiducie basée à Londres, Angleterre - Déclare que la valeur nette d'inventaire par action a augmenté à 102,0 pence au cours de l'année au 28 février, contre 95 pence l'année précédente. Déclaration d'un dividende total de 4,05 pence, en hausse par rapport à 4 pence.

Advanced Oncotherapy PLC - Société londonienne de thérapie par particules pour le traitement du cancer - Mise à jour des discussions sur le financement. Fait état de discussions avec un nouveau prêteur concernant un financement supplémentaire de 8 millions de livres sterling. Cependant, le prêteur potentiel a besoin de plus de temps, entre trois et six mois, pour s'engager dans une telle facilité. L'entreprise ne pense donc pas qu'il s'agisse d'une option viable. Elle ajoute qu'aucune autre option de financement n'a encore abouti. En conséquence, l'entreprise se trouve dans une "situation financière très contraignante et a besoin d'un financement supplémentaire de toute urgence pour poursuivre ses activités". Demande la suspension des actions dans l'attente d'une clarification de sa situation financière.

Geiger Counter Ltd - Investisseur basé à Jersey dans des actions d'exploration et de production d'uranium - indique que la valeur nette d'inventaire a chuté à 41,27 pence au 31 mars, contre 47,46 pence au 30 septembre 2022. Ajoute que la valeur nette d'inventaire au moment de la rédaction du rapport était de 43,03 pence. Reste confiant sur les perspectives à long terme de l'uranium. "La demande prévue d'uranium est supérieure à l'offre disponible et, avec une telle impulsion structurelle, nous pensons que les perspectives de l'énergie nucléaire sont brillantes", déclare la société.

Inspired PLC - fournisseur de services de conseil en énergie et de développement durable basé à Preston, en Angleterre - indique que toutes les résolutions de l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui ont été adoptées. Cela inclut la proposition de consolidation des actions.

ThomasLloyd Energy Impact Trust PLC - fonds d'investissement dans les énergies renouvelables basé à Londres - annonce que lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui, les résolutions 1 à 4 ont été dûment adoptées. Note que 35% des actionnaires se sont abstenus de voter sur les résolutions 5 (continuation de la société), 6 (autorisation de rachat d'actions) et 7 (consentement à une convocation plus courte aux assemblées générales). L'assemblée a été ajournée et les votes seront soumis à une nouvelle assemblée après la publication du rapport annuel 2022 et des états financiers vérifiés. La présidente, Sue Inglis, a déclaré : "En raison de l'incertitude entourant la situation financière de la société, qui découle principalement de son projet de construction en Inde, l'AGA a été ajournée avant le vote de continuation".

