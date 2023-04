La production de Jadestone affectée par les réparations et la maintenance, mais devrait s'améliorer

(Alliance News) - Jadestone Energy PLC a déclaré jeudi que sa production moyenne de pétrole au début de 2023 a été affectée par des activités de réparation et de maintenance, mais maintient des perspectives optimistes pour les neuf prochains mois de l'année.

La société de production de pétrole et de gaz basée à Londres, axée sur la région Asie-Pacifique, a déclaré que la production de pétrole pour les trois premiers mois de 2023 s'élevait en moyenne à environ 10 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

Cette production a été impactée par des réparations de réservoirs et d'autres activités de maintenance programmées sur ses champs pétroliers de Montara au large de la côte de l'Australie occidentale, a déclaré Jadestone.

Néanmoins, les prévisions de Jadestone pour les neuf mois restants de l'année sont de l'ordre de 13 500 bep par jour à 17 000 bep par jour, lorsque les opérations de routine reprendront à Montara.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses coûts d'exploitation sous-jacents en 2023 se situent entre 180 et 210 millions USD.

Cela reflète une augmentation d'environ 6 % en raison de l'acquisition de 20 millions USD des champs pétroliers de Cossack, Wanaea, Lambert et Hermes en novembre dernier, en plus de l'augmentation des coûts des camions-citernes et de la logistique.

Jadestone a déclaré que les prévisions de dépenses d'investissement pour 2023 devraient se situer entre 110 et 140 millions USD, dont 70 % alloués au projet de développement gazier Akatara en Indonésie, qui constituerait le plus grand programme d'investissement de l'histoire de la société.

Jadestone a également indiqué que ses réserves de pétrole prouvées et probables s'élevaient à 64,8 millions de barils d'équivalent pétrole au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2021.

Cette augmentation est due à l'acquisition de la participation de 16,7% dans les champs de CWLH, à une reclassification de la meilleure estimation des ressources contingentes du développement du champ de gaz d'Akatara en réserves 2P à la suite d'un investissement final. Cette évolution a également été favorisée par l'acquisition d'une participation dans le champ gazier de Sinphuhorm en Thaïlande, qui a permis d'ajouter 4,1 millions de barils de réserves 2P après la fin de la période.

Jadestone publiera ses résultats annuels le 25 avril.

Les actions étaient en baisse de 4,4 % à 66,00 pence à Londres jeudi après-midi.

