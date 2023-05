Le directeur général de Jadestone Energy, M. Blakeley, achète 160 000 actions

Jadestone Energy PLC - exploration et production de pétrole et de gaz en Australie, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam - Le directeur général Paul Blakeley achète 160 000 actions à 0,485 GBP chacune, pour une valeur de 77 600 GBP, à Londres mardi. Blakeley s'intéresse désormais à 4,5 millions d'actions, soit une participation de 1,0 %.

Cours actuel de l'action : 48,40 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 50

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

