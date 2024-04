Jaeger Resources Corp. est une petite société d'exploration basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La société exploite deux projets : Le gisement de Taylor Brook/la propriété de Taylor Brook et le Scandium. La propriété Taylor Brook est située dans le camp minier prolithique de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, qui abrite plusieurs gisements de plomb, de zinc et d'argent. Le gisement se compose d'un à quatre horizons stratifiés de sulfures massifs, semi-massifs et fortement disséminés, d'une longueur d'environ 650 mètres et d'une profondeur de plus de 600 mètres en aval-pendage. Le gisement de Taylor Brook est situé à environ six kilomètres dans l'axe et au nord-est du projet Stratmat de Trevali Mining Corporation et contient une minéralisation similaire à celle identifiée dans le gisement Stratmat.

Secteur Sociétés minières intégrées