Jagan Lamps Limited est un fabricant indien de produits d'éclairage automobile. L'entreprise opère dans le segment des ampoules et lampes automobiles. Les produits de la société comprennent des lampes halogènes et des lampes de signalisation. Ses produits halogènes comprennent les lampes halogènes H1 et H3, les lampes halogènes de la série 9000, les lampes halogènes H7, H8, H9, H11 et les lampes halogènes de la série 800. Ses produits de signalisation comprennent les feux de position et de stationnement, les feux de freinage, de brouillard et de recul, les feux de plaque minéralogique et les feux de position latéraux.

Secteur Equipements et composants électriques