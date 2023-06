Jahen Household Products Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche et le développement, la conception et la production de produits chimiques quotidiens et de récipients d'emballage en plastique. Les principaux produits de la société comprennent les cosmétiques tels que les soins de la peau, les produits de toilette, les parfums, les produits d'entretien ménager tels que les savons, les désinfectants, les désinfectants pour les mains et les détergents, ainsi que les récipients d'emballage en plastique. La société mène ses activités sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier