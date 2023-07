Jai Corp Limited est une société basée en Inde qui fabrique des sacs/tissus en polypropylène (PP), des sacs géants, des ficelles en polyéthylène haute densité (PEHD), des fibres discontinues en polypropylène (PP) et des géotextiles, des fils filés ainsi que la production, le traitement et le commerce de produits en acier galvanisé. Les secteurs de la société comprennent l'acier, la transformation des plastiques, la filature, l'activité de gestion d'actifs, l'immobilier et autres. Le segment Acier comprend la production, le traitement et le commerce de produits en acier galvanisé. Le secteur de la transformation du plastique est engagé dans la production de sacs/tissu tissés, de sacs jumbo, de ficelle HDPE, de fibre discontinue PP et de géotextiles. Le secteur de la filature est engagé dans la fabrication de filés. Le secteur de l'activité de gestion d'actifs consiste en des services de conseil en investissement. Le secteur de l'immobilier est engagé dans le développement de terrains et de bâtiments.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier