Jain Irrigation Systems Limited est une entreprise de micro-irrigation basée en Inde. Elle propose des solutions dans les domaines de l'agriculture, de la tuyauterie et des infrastructures en fabriquant des systèmes de micro-irrigation, des tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), des tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD), des feuilles de plastique, des produits agroalimentaires, des solutions en matière d'énergie renouvelable, des usines de culture de tissus, des services financiers et d'autres intrants agricoles. Ses segments comprennent la division Hi-tech Agri Input Products, qui comprend la micro-irrigation et l'irrigation par aspersion, la pompe solaire Agri, les projets d'irrigation intégrés et les usines de culture de tissus ; la division Plastic, qui comprend les produits de tuyauterie en PVC, les produits de tuyauterie en polyéthylène, les projets de tuyauterie et les feuilles de plastique ; la division Agro Processing, qui comprend les fruits, les produits à base d'oignon et le biogaz, et la division Other business, qui comprend la fabrication d'équipements, les produits solaires thermiques, les produits solaires photovoltaïques en réseau et hors réseau, ainsi que les investissements dans la production d'énergie solaire.

Secteur Véhicules et machines lourdes