Jaiprakash Associates Limited est un groupe diversifié organisé autour 6 pôles d'activités : - construction d'infrastructures de génie civil (57,8% du CA) ; - production de ciment et de matériaux de construction (27,1%) ; - gestion d'actifs immobiliers (6,8%) ; - gestion d'hôtels (4,5%) ; - développement et exploitation de centrales hydroélectriques et éoliennes (2,8%) ; - autres (1%). 87% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation