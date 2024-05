Jaiprakash Associates Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024

Jaiprakash Associates Limited a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 17 409,3 millions d'INR, contre 19 077,4 millions d'INR un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 17 750,8 millions INR, contre 19 498,7 millions INR l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 4 394,5 millions d'INR, contre 3 217,8 millions d'INR l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies est de 0,92 INR, contre 0,7 INR il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 0,92 INR, contre 0,7 INR l'année précédente. La perte de base par action est de 1,79 INR contre 1,31 INR il y a un an. La perte diluée par action était de 1,79 INR contre 1,31 INR l'année précédente.

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 65 680,9 millions d'INR, contre 72 631,2 millions d'INR l'année précédente. Les recettes se sont élevées à 67 817,9 millions INR contre 74 581,9 millions INR il y a un an. La perte nette s'est élevée à 13 400 millions INR, contre 13 418,3 millions INR l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies est de 3,93 INR, contre 3,32 INR il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies était de 3,93 INR contre 3,32 INR il y a un an. La perte de base par action était de 5,46 INR contre 5,47 INR il y a un an. La perte diluée par action était de 5,46 INR contre 5,47 INR il y a un an.