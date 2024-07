Jaiprakash Power Ventures Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la production d'énergie thermique et hydroélectrique, au broyage de ciment et à l'extraction captive de charbon. La société possède et exploite une centrale hydroélectrique Jaypee-Vishnuprayag d'environ 400 mégawatts (MW) dans le district de Chamoli (Uttarakhand), une super centrale thermique Jaypee-Nigrie de 1320 MW à Nigrie, dans le district de Singrauli (Madhya Pradesh), et une centrale thermique Jaypee-Bina de 500 MW dans le village de Sirchopi, dans le district de Sagar (Madhya Pradesh). Elle exploite une unité de broyage de ciment (deux millions de tonnes par an) à Nigrie, dans le district de Singrauli (Madhya Pradesh), et mène également des activités captives d'extraction de charbon dans le bloc de charbon d'Amelia attribué par le gouvernement indien pour fournir du charbon à la centrale thermique de Jaypee-Nigrie. La société comprend Sangam Power Generation Company Limited, Jaypee Arunachal Power Limited, Jaypee Meghalaya Power Limited et Bina Mines and Supply Limited.