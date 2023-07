JAKKS Pacific, Inc. est une entreprise de jouets multi-lignes et multi-marques qui conçoit, produit, commercialise et distribue des jouets et des produits connexes, des meubles d'intérieur et d'extérieur pour enfants et d'autres produits de consommation. Les segments de la société comprennent les jouets/produits de consommation et les costumes. Le segment Jouets/Produits de consommation comprend les figurines d'action, les véhicules, les ensembles de jeux, les produits en peluche, les poupées, les produits électroniques, les jouets de construction, les jouets pour bébés et enfants d'âge préscolaire, les jouets de rôle de taille et de main pour enfants et les jeux de costumes quotidiens, les véhicules à enfourcher, les wagons, les jouets fantaisie, les produits saisonniers et de plein air, les meubles d'intérieur et de plein air pour enfants et les produits connexes, ainsi que les produits de maquillage et de soins de la peau sous la marque C'est Moi. Le secteur des costumes, sous la marque Disguise, conçoit, développe, commercialise et vend une gamme de costumes pour tous les jours et pour les occasions spéciales, ainsi que des accessoires connexes pour Halloween, le carnaval, la journée des enfants, la journée/semaine du livre, et les jeux de costumes pour tous les jours/toutes les journées.

Secteur Jouets et produits pour enfants