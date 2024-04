James Cropper PLC opère dans le domaine des matériaux avancés et des produits papetiers. Ses activités comprennent James Cropper Specialty Paper, Colourform et Technical Fibre Products (TFP). La division James Cropper Paper fournit des produits en papier de spécialité et des emballages aux marques de luxe, aux galeries d'art et aux designers. Ses papiers d'emballage comprennent le papier pour sacs, le papier pour couvertures de boîtes, le carton pour boîtes et le papier ondulé. Elle propose différents motifs de gaufrage, notamment des tissages textiles, des cuirs, des effets d'ondulation et des géométries complexes sous forme de grilles, de taches ou de formations linéaires. Ses papiers d'impression comprennent l'impression haut de gamme, les dossiers et les chemises, la papeterie et les papiers de couverture. Ses papiers d'art comprennent le papier à dessin, l'aquarelle, la reproduction d'œuvres d'art et le carton pour montage d'œuvres d'art. Colourform est une solution d'emballage en fibre moulée renouvelable et entièrement recyclable. TFP est un fabricant mondial de non-tissés par voie humide. Sa filiale TFP Hydrogen Products est spécialisée dans la fabrication et le développement de matériaux électrochimiques.

Secteur Papeterie