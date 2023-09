James Fisher and Sons Public Limited Company est un fournisseur britannique de services d'ingénierie pour les marchés de l'énergie, de la défense et de la marine. La société opère à travers quatre segments : Marine Support, Specialist Technical, Offshore Oil et Tankships. Le secteur du soutien maritime fournit des produits, des services et des solutions à l'industrie maritime mondiale. Les services de soutien maritime sont fournis à une série de secteurs du marché final, notamment la marine, le pétrole et le gaz, les ports, la construction et les énergies renouvelables. Le segment Specialist Technical fournit des équipements et des services de plongée, des navires de sauvetage sous-marin et des services de sauvetage tout au long de la vie, ainsi que des solutions d'ingénierie au marché international de la défense et au marché britannique du démantèlement nucléaire. Le segment Offshore Oil fournit une gamme de services et d'équipements aux industries mondiales du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Le secteur des navires-citernes exploite une flotte de transporteurs de produits et de produits chimiques qui naviguent entre le Royaume-Uni et l'Europe.

