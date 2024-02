James Fisher and Sons plc est un fournisseur de services maritimes basé au Royaume-Uni. Les divisions de la société comprennent l'énergie, la défense et le transport maritime. La division Énergie dessert les secteurs du pétrole et du gaz et des énergies renouvelables. Elle fournit des produits spécialisés et des services de soutien, ainsi que des opérations clés en main à l'industrie pétrolière et gazière. Elle assiste les promoteurs d'énergies renouvelables offshore dans les aspects techniques et opérationnels de la préparation des sites, du soutien à l'installation, de la mise en service et de l'exploitation et de la maintenance spécialisées. Elle est engagée dans la fourniture de solutions techniques et de sauvetage sous-marin, d'opérations spéciales, d'équipements de plongée et d'ingénierie marine pour l'industrie mondiale de la défense. Elle fournit une gamme complète de produits, de services et de solutions pour l'industrie mondiale du transport maritime. La société sert des clients dans des segments spécialisés du marché maritime, notamment la défense, le pétrole et le gaz, les ports, la construction et les énergies renouvelables.

Secteur Frêt maritime et logistique