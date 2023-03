James Fisher se débarrasse de sa branche nucléaire déficitaire ; les revenus augmentent en 2022.

(Alliance News) - James Fisher & Sons PLC a déclaré lundi qu'elle a vendu l'entreprise déficitaire de services nucléaires James Fisher Nuclear Holdings Ltd et les propriétés associées à Myneration Ltd, un véhicule d'investissement de Rcapital Partners LLP, et qu'elle prendra une dépréciation en conséquence.

James Fisher est un fournisseur de services maritimes basé à Cumbria, en Angleterre. JFN fournit des services d'ingénierie, de fabrication et des services techniques à l'industrie britannique du démantèlement nucléaire. En 2021, la division a enregistré une perte avant impôts de 100 000 GBP sur un revenu de 51,7 millions de GBP provenant de tiers.

James Fisher recevra la somme nominale de 3 GBP pour l'entreprise. Elle dépréciera la valeur du goodwill et des immobilisations corporelles de JFN dans ses résultats annuels de 2022, dans lesquels l'activité sera présentée comme une activité abandonnée. Les résultats seront publiés le 28 mars.

La cession s'inscrit dans le cadre des efforts de la société pour "rationaliser et concentrer" son portefeuille, a-t-elle déclaré.

James Fisher a déclaré qu'un prêt de 1,2 million de GBP qu'il avait mis à la disposition de JFN restera en cours après la conclusion de la vente, et qu'il mettra à la disposition de JFN une facilité de prêt décroissante de 3,5 millions de GBP au maximum.

"La direction et le personnel actuels resteront dans l'entreprise pendant la transition vers le nouveau propriétaire et Rcapital fournira à JFN une facilité de crédit renouvelable décrochée de 3 millions GBP pour financer la croissance de l'entreprise à l'avenir", a expliqué James Fisher.

Entre-temps, James Fisher a déclaré qu'il s'attend à ce que le revenu des activités poursuivies augmente de 7,4 % pour atteindre 475 millions de GBP en 2022, contre 442,4 millions de GBP en 2021, mais que le bénéfice d'exploitation sous-jacent des activités poursuivies soit conforme à celui de 2021.

En outre, la société entame des discussions avec son groupe de prêteurs au sujet des facilités d'emprunt existantes, qui doivent arriver à échéance entre octobre de cette année et septembre de l'année prochaine.

Les actions James Fisher étaient en baisse de 5,3% à 369,90 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.