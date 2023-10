(Alliance News) - James Halstead PLC a annoncé lundi des résultats annuels "respectables", alors qu'il est confronté à des conditions de marché difficiles.

Le fabricant de revêtements de sol a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 juin a augmenté de 4,0 % pour atteindre 303,6 millions de livres sterling, contre 291,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est resté pratiquement inchangé à 52,1 millions de livres sterling.

Le coût des ventes a augmenté de 5,5 %, passant de 178,4 millions de livres sterling à 188,1 millions de livres sterling.

James Halstead a augmenté son dividende final de 4,5 %, à 5,75 pence par action, contre 5,50 pence. Son dividende annuel s'élève à 8,0 pence, un "niveau record", en hausse de 3,2 % par rapport à 7,75 pence.

"Dans un contexte difficile, j'ai le plaisir d'annoncer une performance très respectable dans l'ensemble du groupe et un nouveau record de ventes. La bonne demande sur un certain nombre de nos marchés clés a continué à stimuler le chiffre d'affaires", a déclaré Mark Halstead, directeur général de la société.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré que la demande britannique était légèrement moins soutenue, ajoutant que son activité au Royaume-Uni était beaucoup plus axée sur les revêtements de sol commerciaux et la réparation, le renouvellement et la rénovation, et donc moins exposée aux dépenses de consommation.

Le président Anthony Wild a déclaré : "Le chiffre d'affaires global réalisé à l'étranger représente 60 à 65 % du chiffre d'affaires total et ne cesse de croître. Grâce à une plus grande disponibilité du transport maritime mondial, à un bilan solide et à un modèle d'entreprise éprouvé, nous sommes confiants dans les perspectives de l'année à venir et dans les progrès réalisés par l'ensemble du groupe".

Les actions de James Halstead étaient en hausse de 0,6 % à 208,25 pence chacune lundi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.