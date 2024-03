James Halstead plc est une société basée au Royaume-Uni, dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de revêtements de sol commerciaux. La zone géographique de la société comprend le Royaume-Uni, l'Europe et la Scandinavie, l'Australasie et l'Asie, ainsi que le reste du monde. Les filiales détenues à 100 % par la société comprennent Polyflor Limited, qui fabrique et distribue des revêtements de sol ; Riverside Flooring Limited, qui fabrique des revêtements de sol ; Titan Leisure Group Limited et Halstead Flooring Concepts Pty Limited, qui sont des sociétés de portefeuille, et Polyflor Canada Inc, Polyflor India Pvt Limited, Polyflor (M) SDN BHD, Objectflor Art und Design Belags GmbH, James Halstead France SAS et Falck Design AB, qui se consacrent principalement à la distribution de revêtements de sol.

Secteur Fournitures de construction et installation