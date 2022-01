L'entreprise australienne James Hardie licencie son PDG pour avoir enfreint son code de conduite.

James Hardie Industries, le plus grand fabricant de fibrociment au monde, a licencié vendredi son directeur général Jack Truong, estimant que son style de gestion était "incompatible" avec le code de conduite de l'entreprise.

Cette décision, qui intervient dans un contexte d'essor de l'activité de James Hardie ces dernières années, suite à la forte demande de ses produits en fibrociment aux États-Unis, a fait chuter ses actions de près de 11 %.

Les interactions professionnelles de M. Truong au cours des derniers mois avec un groupe de 30 à 50 employés, bien que non discriminatoires, ont "largement et matériellement enfreint" le code de conduite de l'entreprise, a-t-il déclaré.

Le président exécutif Mike Hammes a déclaré lors d'une conférence téléphonique qu'il avait exhorté Truong à modifier son comportement après que des employés se soient plaints de lui et que plusieurs aient menacé de démissionner en conséquence directe de la conduite de Truong.

Malgré ses appels, ainsi que l'engagement d'un avocat externe et d'un consultant tiers pour traiter les problèmes soulevés, "il était clair qu'un changement sincère ne s'est pas produit", a déclaré M. Hammes.

"Il (Truong) n'était pas disposé à accepter ce qui avait causé les problèmes en premier lieu... ce n'était pas un problème de chimie, c'était beaucoup plus fondamental que cela", a-t-il dit.

M. Hammes ne s'est pas étendu sur la cause profonde des problèmes, mais a souligné qu'ils ne provenaient pas d'un désaccord sur la stratégie de l'entreprise ou sur les exigences de la culture d'entreprise.

Truong, qui a pris les rênes en tant que PDG en février 2019, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

James Hardie a nommé Harold Wiens, un directeur non exécutif indépendant et un ancien cadre de 3M Co, comme PDG par intérim, et a déclaré qu'il évaluerait les candidats internes et externes pour occuper le poste de manière permanente.

La société a également relevé ses prévisions de bénéfice net ajusté pour l'exercice 2022, les faisant passer de 580 à 600 millions de dollars à 605 à 625 millions de dollars.