L'entreprise australienne James Hardie nommera un nouveau PDG dans les 30 prochains jours.

Le premier fabricant mondial de produits en fibrociment est à la recherche d'un nouveau PDG depuis janvier, date à laquelle il a licencié Jack Truong après que des dizaines de cadres supérieurs aient menacé de démissionner en raison de son style de gestion.

La société avait déclaré que les interactions professionnelles de Truong avec une cinquantaine d'employés avaient "largement et matériellement enfreint" son code de conduite, ce que Truong a rejeté.

"La recherche (de PDG) a permis d'identifier plusieurs excellents candidats et nous en sommes aux dernières étapes du processus de sélection et de nomination", a déclaré Anne Lloyd, qui a été choisie jeudi pour succéder au président sortant Michael Hammes.

Hammes, qui a été élu en tant que directeur non exécutif indépendant en février 2007 et nommé président du conseil d'administration en janvier 2008, prendra sa retraite en novembre, a déclaré James Hardie.

L'entreprise a également nommé Peter-John Davis, ancien directeur de l'exploitation de la société Bunnings Australia & New Zealand du conglomérat Wesfarmers, au poste de directeur non exécutif, et a déclaré qu'elle ajouterait deux autres membres au conseil d'administration au cours des six prochains mois.