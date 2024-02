James Hardie Industries PLC est un fabricant de solutions de construction en fibres-ciment, et un marché de plaques de fibre de plâtre et de plaques liées au ciment en Europe. Les matériaux de construction en fibres-ciment de la société comprennent une gamme de produits destinés à un usage externe et interne dans un large éventail d'applications. Les segments de la société comprennent l'Amérique du Nord Fiber Cement, l'Asie Pacifique Fiber Cement, l'Europe Building Products et la recherche et le développement. Le segment Amérique du Nord Fibre Ciment fabrique des revêtements intérieurs en fibre de ciment, des produits de bardage extérieur et des accessoires connexes aux États-Unis. Le segment Fiber Cement Asie-Pacifique comprend tous les produits en fibre-ciment fabriqués en Australie et aux Philippines, et vendus en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, au Moyen-Orient et dans diverses îles du Pacifique. Le segment Europe Building Products comprend les produits en fibre de gypse fabriqués en Europe et les produits en fibre de ciment fabriqués aux États-Unis et vendus en Europe.

Secteur Matériaux de construction