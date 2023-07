Jamf Holding Corp. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, aide les organisations, notamment les entreprises, les hôpitaux, les écoles et les organismes gouvernementaux, à connecter, gérer et protéger les produits, les applications et les ressources d'entreprise Apple dans le nuage sans jamais avoir à toucher les appareils. La société est engagée dans la gestion d'entreprise Apple, et sa plateforme logicielle en nuage est la plateforme verticale d'infrastructure et de sécurité Apple. Elle vend sa solution de logiciel en tant que service (SaaS) via un modèle d'abonnement, par le biais d'une force de vente directe, en ligne et indirectement via ses partenaires de distribution, dont Apple. Son modèle multidimensionnel de mise sur le marché et son offre déployée dans le nuage permettent à la société de proposer ses solutions logicielles à toutes les organisations du monde entier.

Secteur Logiciels