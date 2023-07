Jamuna Bank Limited (la Banque) est une société bancaire. La Banque fournit des services bancaires commerciaux. Les autres activités de la Banque comprennent la fourniture de services bancaires islamiques à ses clients par le biais de succursales de banque islamique. Le secteur d'activité de la Banque comprend le secteur conventionnel et le secteur islamique. La Banque propose une gamme de produits et de services, tels que des produits de dépôt conventionnels, des produits de prêt aux entreprises, des produits de financement des importations/du commerce, des produits d'investissement de la Banque islamique, des produits de prêt aux particuliers, des produits de financement des petites et moyennes entreprises (PME), des prêts agricoles et d'autres services. Son produit de dépôt conventionnel comprend le dépôt courant, le programme de dépôt à double croissance, le programme de dépôt Lakhpati, le dépôt à court terme Mudaraba et l'obligation à prime en dollars US. Ses prêts aux entreprises comprennent le financement à court terme, le financement à terme, le financement de bons de travail et le plan de refinancement. Ses prêts aux particuliers comprennent le prêt automobile, le prêt à tout usage et le prêt salarial. Ses autres services comprennent la banque mobile, la banque par Internet et la banque offshore.

Secteur Banques