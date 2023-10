Janana De Malucho Textile Mills Limited fabrique et vend du fil. La société produit des fils peignés/cardés de 80 et 100s à partir de coton à fibres extra-longues. Elle fabrique et vend également du fil peigné 40/s et 60/s pour les métiers à tisser à jet d'air, qui est vendu avec une prime. L'usine de la société est située à Habibabad, Kohat.

Secteur Textiles et Cuirs