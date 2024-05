Janashakthi Insurance PLC est une société basée au Sri Lanka qui propose des solutions d'assurance-vie aux particuliers et aux entreprises. L'offre de la société comprend des produits d'assurance conventionnels, ainsi qu'une variété de produits d'investissement et de plans de retraite. Ses catégories de produits comprennent la protection et la santé, la garantie de l'avenir de vos enfants, les plans de retraite et les solutions d'épargne et d'investissement. Ses produits de protection et de santé comprennent Janashakthi Good Health, Janashakthi Loan Guard, Janashakthi Life Unlimited, Janashakthi Family Plus et Janashakthi COVID Guard. Les produits de la société destinés à assurer l'avenir de vos enfants comprennent Janashakthi Jeevitha Thilina et Janashakthi Shilpa Shakthi. Ses plans de retraite comprennent Janashakthi Life Unlimited et Janashakthi Life Investment Account. Les solutions d'épargne et d'investissement de la société comprennent Janashakthi Cash Advance, Janashakthi Life Investment Account, Janashakthi Dream Saver et Janashakthi Flexi Pay.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes