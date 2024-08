Janel Corporation est une société holding. La société opère à travers trois segments : Logistique, Sciences de la vie et Fabrication. Le secteur logistique de la société se compose de plusieurs filiales détenues à 100 %. Le secteur de la logistique est un fournisseur de services complets de gestion logistique du transport de marchandises, y compris l'expédition de fret par des transporteurs aériens, maritimes et terrestres, des services de courtage en douane, des services d'entreposage et de distribution, des services de camionnage et d'autres services logistiques. Le secteur des sciences de la vie fabrique et distribue des anticorps monoclonaux et polyclonaux, des réactifs de diagnostic et d'autres immunoréactifs pour la recherche biomédicale et fournit des services de fabrication d'anticorps aux chercheurs des universités et de l'industrie. Le secteur de la fabrication comprend Indco, Inc. (Indco), filiale de la société, qui fabrique et distribue des équipements et des appareils de mélange pour des applications spécifiques dans diverses industries. Indco s'adresse aux petites et moyennes entreprises.