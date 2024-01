Jangada Mines Plc est une société de développement de projets miniers basée au Royaume-Uni et ayant des intérêts au Brésil. La société se concentre sur le développement de son projet de ferrovanadium Pitombeiras (le projet), qu'elle détient à 100 %. Le projet est situé dans la région nord-est du Brésil, à environ 280 kilomètres (km) au sud-ouest de la ville de Fortaleza, la capitale de l'État de Ceara. Il s'agit d'un projet de développement de vanadium, de titane et de minerai de fer à haute teneur, avec un potentiel d'extraction à ciel ouvert. Le projet est situé à environ 300 km des ports maritimes de Pecem et de Fortaleza, dans l'État de Ceara, qui se trouvent dans la zone de libre-échange de Ceara, une zone industrielle de libre-échange pour le traitement et la vente des produits de la société. La filiale de la société, VTF Mineracao Ltda, détient 100 % du projet de vanadium Pitombeiras. Ses autres filiales sont ValOre Metals Corp, Fodere Titanium Limited et Blencowe Resources Limited.

Secteur Sociétés minières intégrées