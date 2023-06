Jangada Mines prend acte de l'achèvement des travaux d'essai de Blencowe

(Jangada Mines a publié un rectificatif modifiant le pourcentage de participation dans Blencowe Resources, qui passe de 9,5 % à 12 %).

Jangada Mines PLC - société minière basée à Londres et spécialisée dans le Brésil - prend acte de l'annonce faite par Blencowe Resources PLC, dans laquelle elle détient une participation de 12 %. Blencowe achève des tests métallurgiques critiques sur une " échelle considérablement augmentée de 150 kilogrammes par le principal laboratoire chinois de tests métallurgiques sur le graphite de l'Université de Wuhan ". Les résultats continuent de mettre en évidence un concentré à haute teneur et à faible taux d'impureté. Blencowe dispose désormais d'un " volume considérablement plus important de concentré de produit fini à envoyer à des parties stratégiques et à des acheteurs potentiels ".

Le président Cameron Pearce a déclaré : " Nous sommes ravis de constater que notre produit de graphite continue de donner des résultats métallurgiques solides, qui sont maintenant approuvés par la principale équipe de traitement du graphite en Chine. Ces résultats indiquent que notre concentré est un produit final hautement commercialisable et se traduira par un plus grand nombre de parties stratégiques et d'acheteurs intéressés par notre produit."

Cours actuel de l'action : 3,20 pence l'unité, en baisse de 1,5 % lundi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 35

