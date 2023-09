(Alliance News) - Jangada Mines PLC a déclaré vendredi que sa perte semestrielle s'était creusée, mais que ses projets et ses sociétés d'investissement faisaient d'excellents progrès et que la production à Pitombeiras, au Brésil, se profilait à l'horizon.

La société minière basée à Londres et axée sur le Brésil donne la priorité aux matières premières nécessaires au secteur de l'énergie renouvelable.

Elle a enregistré une perte avant impôts de 651 000 USD au premier semestre 2023, après une perte de 417 000 USD l'année précédente. Jangada n'a pas encore généré de revenus.

Jangada a déclaré que l'exploration de son projet de ferrovanadium Pitombeiras dans le nord-est du Brésil progressait bien et que son chemin vers le développement et la production de dioxyde de titane et de pentoxyde de vanadium "devenait plus clair". L'entreprise continue d'envisager des options pour "extraire économiquement" les deux composés.

À la mi-avril, Jangada a déclaré que les tests effectués à Pitombeiras avaient révélé des taux de récupération et de pureté "excellents", allant jusqu'à 86,73 % pour le dioxyde de titane et 95,88 % pour le pentoxyde de vanadium. Elle a utilisé la technologie fournie par la société Fodere Titanium Ltd, qui fait progresser le développement d'une usine pilote en Afrique du Sud et dans laquelle Jangada détient une participation de 7,7 %.

Vendredi, Jangada a également déclaré qu'elle était "très enthousiaste" quant aux perspectives du projet Orom-Cross en Ouganda, géré par Blencowe Resources PLC, dans lequel elle détient une participation de 10,5 %. Au début du mois de septembre, la société a pris connaissance des résultats d'essais métallurgiques confirmant qu'Orom-Cross peut produire un concentré de graphite à haute teneur.

Jangada prévoit maintenant d'intensifier les essais et d'explorer plus avant les paramètres de Pitombeiras par le biais d'une étude économique supplémentaire.

Brian McMaster, président exécutif, a déclaré : "Nous restons enthousiasmés par Pitombeiras, qui présente un excellent potentiel de croissance, ainsi que par nos entreprises bénéficiaires, qui font d'excellents progrès vers la première production.

"En outre, nous continuons d'évaluer plusieurs projets de matières premières susceptibles d'accroître la valeur de l'entreprise et nous espérons pouvoir conclure une transaction prochainement.

Les actions de Jangada étaient en baisse de 4,0 % à 2,31 pence à Londres vendredi.

