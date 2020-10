JANUS HENDERSON : Credit Suisse abandonne son opinion positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a relevé son opinion de Sous-performance à Neutre et son objectif de cours de 16 à 26 dollars sur Janus Henderson Group alors que l’investisseur activiste, Trian, a pris une participation pour pousser à la concentration du secteur.Le bureau d'études pense qu'il existe de multiples options pour Trian afin d'accroître la valeur actionnariale : un rachat par un gérant plus important ; rationaliser son offre de produits, réduire son empreinte immobilière, améliorer la productivité de son back-office, de ses opérations et de sa distribution, mais aussi augmenter son endettement pour racheter des actions.