Janus Henderson recrute un Chief Responsibility Officer

Janus Henderson annonce la nomination de Michelle Dunstan au poste de Chief Responsibility Officer. A partir du 9 janvier 2023, elle sera chargée de superviser les efforts du gestionnaire d'actifs en matière de RSE et d'investissement responsable. Michelle Dunstan sera basée aux États-Unis et rendra compte à Ali Dibadj, directeur général de Janus Henderson.Avant de rejoindre Janus Henderson, Michelle Dunstan a passé les dix-huit dernières années chez AllianceBernstein où elle a occupé divers rôles, notamment gérante de portefeuille actions mondiales et analyste de recherche senior ou plus récemment Chief Responsibility Officer. À ce titre, elle a conçu et mis en œuvre la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance d'AllianceBernstein, et a co-créé et co-géré l'un de ses portefeuilles d'actions ESG.Dans un rôle antérieur, elle a conçu la politique responsable d'AllianceBernstein, dont elle a dirigé la stratégie de gouvernance ESG, le processus d'intégration ESG et les politiques de gestion.