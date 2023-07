Janus Henderson Group plc est un gestionnaire d'actifs mondial indépendant basé au Royaume-Uni, spécialisé dans l'investissement actif dans diverses catégories d'actifs. La société gère une large gamme de produits d'investissement pour les investisseurs institutionnels et les particuliers dans quatre domaines : les actions, les titres à revenu fixe, les produits multi-actifs et les produits alternatifs. Son canal intermédiaire distribue des fonds communs de placement américains, des comptes gérés séparément, des fonds négociés en bourse et divers autres produits, par le biais d'intermédiaires financiers, notamment des banques, des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine discrétionnaires. Son canal autogéré s'adresse aux investisseurs individuels qui investissent dans ses produits par l'intermédiaire d'un supermarché de fonds communs de placement ou directement auprès de la société. Son canal institutionnel s'adresse aux entreprises, aux fonds de dotation, aux fonds de pension et autres, avec une distribution directe au promoteur du plan et par l'intermédiaire de consultants. La société est présente en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Amérique latine, au Japon, en Asie et en Australie.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds