Paris (awp/afp) - Les grandes entreprises dans le monde ont redistribué un peu moins de dividendes à leurs actionnaires au 3e trimestre 2023 que l'an passé, selon le rapport du gestionnaire d'actifs Janus Henderson. Au total, les 1200 entreprises du panel ont versé près de 374,4 milliards de dollars de dividendes de juillet à septembre, 0,9% de moins que sur la même période en 2022.

Au-delà de ce panel, l'estimation globale des dividendes, réalisée à partir de projections, atteint 421,9 milliards de dollars pour l'ensemble des entreprises, écrit mercredi Janus Henderson. Mais la baisse est concentrée: elle a notamment touché les deux plus gros payeurs de dividendes au monde en 2022, la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras et le géant minier australien BHP, qui ont fait plonger à eux seuls de deux points de pourcentage la croissance des dividendes. Les deux sociétés demeurent dans le top 20 des plus gros pourvoyeurs au 3e trimestre.

Si le montant global recule, "le niveau de croissance et sa qualité semblent meilleurs cette année que ce que l'on prévoyait voici quelques mois" en raison notamment de distributions "moins tributaires des éléments exceptionnels" détaille Ben Lofthouse, responsable de l'équipe actions mondiales. Au total, "neuf entreprises sur dix augmentent leurs distributions ou les maintiennent inchangées", a recensé le gestionnaire. L'Europe, avec les banques et l'automobile, est la région où la croissance a été la plus forte, même si, en montant, elle reste loin derrière l'Amérique du Nord, l'Asie Pacifique ou encore les marchés émergents.

Les entreprises asiatiques sont fortement représentées dans le top 20, le troisième trimestre étant généralement la période du versement des dividendes. China Construction Bank est celle ayant versé le plus de dividendes, devant PetroChina et China Mobile. Côté secteurs, ce sont les matières premières (Glencore, Rio Tinto) et les entreprises de la tech (Microsoft, Apple, Media Tek) qui sont les plus présentes.

Sur l'année, Janus Henderson revoit légèrement à la baisse ses prévisions, "en raison de la diminution des dividendes exceptionnels et de l'appréciation du dollar". Ils devraient encore toutefois progresser de 4,4% par rapport à 2022, établissant ainsi un nouveau record.

afp/vj