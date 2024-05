(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

North American Income Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Edimbourg - Accepte de nommer Janus Henderson Fund Management UK Ltd comme son nouveau gestionnaire d'investissement. Cette décision fait suite à un "examen approfondi de ses accords de gestion existants et à un engagement avec un certain nombre de groupes de gestion". La société estime que le passage à Janus Henderson offre à ses actionnaires une série d'avantages, notamment l'accès à "la force et à l'étendue de ses capacités en matière d'actions américaines". Fran Radano restera gestionnaire de portefeuille de la société, après avoir démissionné de son poste chez abrdn PLC et accepté de rejoindre Janus Henderson. Susan Rice, présidente de North American Income Trust, commente : "Fran Radano gère le portefeuille de la société depuis plus de 10 ans et nous pensons que le fait de travailler en étroite collaboration avec le bureau d'actions de Janus Henderson aux Etats-Unis, vaste et expérimenté, renforcera sa capacité à continuer à trouver des opportunités d'investissement attrayantes sur le marché nord-américain. Janus Henderson a de solides références en matière d'investissement en revenu d'actions nord-américaines et nous pensons que cela conduira à une amélioration de la performance [valeur nette d'inventaire] tout en maintenant le dividende attractif de la société".

Echo Energy PLC - Société d'exploration centrée sur l'Amérique latine - Comme annoncé dans ses résultats pour 2022, suite à la cession partielle de ses actifs en Argentine et à la restructuration de la dette et au programme de réduction des coûts qui en ont découlé, Echo Energy déclare qu'elle s'est employée à explorer les possibilités d'obtenir de nouveaux actifs. Après un examen complet de l'entreprise, Echo Energy a décidé d'élargir sa stratégie d'acquisition à un plus large éventail de projets dans le domaine des ressources naturelles. Elle étudie "un certain nombre de projets potentiellement transformateurs qui s'inscrivent dans le cadre de cette nouvelle stratégie". Ces opportunités incluent un projet aurifère en Amérique latine, qui, selon elle, a le potentiel de créer "une valeur future significative pour les actionnaires, sans nécessiter un investissement initial important en capital". Les discussions sont en cours et il n'y a aucune garantie à ce stade que ces négociations aboutiront. Echo Energy prévoit de faire d'autres annonces "en temps voulu". Le président Christian Yates commente : "Notre objectif est de trouver des opportunités de générer de la valeur matérielle pour nos investisseurs. Le réseau et les relations d'Echo en Amérique latine ont présenté des opportunités dans le domaine des ressources naturelles, que nous examinons rigoureusement. Nous sommes impatients d'informer nos actionnaires de nos projets dès que possible.

Avon Protection PLC - société d'équipements de protection individuelle basée dans le Wiltshire, en Angleterre - remporte un contrat du ministère britannique de la défense d'une valeur de 38 millions de livres sterling pour la fourniture continue de respirateurs d'usage général et de l'assistance en service associée. Le contrat est d'une durée de quatre ans, avec cinq périodes d'option supplémentaires de 12 mois. Avon Protection fournit des masques GSR au ministère de la Défense depuis 2018. Elle affirme que ce nouveau contrat permettra à Avon de "continuer à protéger la vie des personnes servant dans les forces armées britanniques, en soutenant la capacité de production de protection nationale [défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire] du Royaume-Uni". Jos Sclater, directeur général de l'entreprise, commente : "Comme nous l'avons vu avec le déploiement signalé d'agents chimiques en Ukraine et dans d'autres conflits récents, la protection CBRN de la plus haute qualité est essentielle à la capacité opérationnelle des combattants dans la réalité évolutive d'une guerre hybride proche de l'adversaire. Ce prix revêt une importance stratégique pour Avon. Il démontre notre leadership technologique continu dans le domaine de la protection respiratoire CBRN et constitue une base solide pour nos activités au Royaume-Uni à moyen et à long terme".

Metals Exploration PLC - Producteur d'or philippin coté sur l'AIM - déclare que deux de ses prêteurs contestent le fait qu'un taux d'intérêt inférieur de 7 %, au lieu de 15 %, devrait s'appliquer aux facilités de crédit de l'entreprise. Runruno et D&A affirment que plusieurs cas de défaillance se sont produits dans le cadre des facilités de crédit. Metals Explorations note que ces réclamations se traduiraient par une dette de 2,0 millions USD envers les deux prêteurs, bien qu'elle conteste ces allégations. MTL (Luxembourg) Sarl cherche également à obtenir ce taux d'intérêt sur ses propres prêts à Metals Exploration. Il en résulterait une dette d'environ 4,4 millions de dollars américains. Après avoir demandé un avis juridique et pendant que les discussions se poursuivent, Metals Exploration effectuera des paiements au prorata de 2,2 millions USD à MTL Lux et de 910 000 USD à Runruno et D&A. Metals Exploration déclare que d'autres annonces seront faites " en temps voulu ", car les discussions se poursuivent en vue d'un règlement de ces questions.

