Janus International Group, Inc. est un fabricant et fournisseur mondial de solutions de construction clés en main et de nouvelles technologies de contrôle d'accès pour le self-stockage et d'autres secteurs commerciaux et industriels. Les produits de la société comprennent des portes à enroulement et des portes battantes, des systèmes de couloirs, des unités de stockage relocalisables et des technologies d'automatisation du fonctionnement des installations et des portes. La société est composée de trois canaux de vente, à savoir Nouvelle construction - Auto-stockage, R3 - Auto-stockage, et Commercial et autres. Elle opère à travers deux segments : Janus North America et Janus International. Le secteur Janus North America comprend toutes les autres entités, y compris Janus International Group, LLC, BETCO, NOKE, ASTA, Janus Door et Steel Door Depot.com. Le segment Janus International est composé de Janus International Europe Holdings Ltd. Elle produit et fournit des produits et services similaires à ceux de Janus North America en Europe et en Australie.

Secteur Fournitures de construction et installation