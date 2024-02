Janux Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe un pipeline d'immunothérapies en appliquant sa technologie à ses plateformes Tumor Activated T Cell Engager (TRACTr) et Tumor Activated Immunomodulator (TRACIr) pour traiter les patients souffrant d'un cancer. Elle se concentre initialement sur le développement d'une classe d'activateurs de cellules T (TCE), et ses principaux produits candidats sont conçus pour cibler des cibles médicamenteuses validées sur le plan clinique. Elle développe un pipeline avec des programmes ciblant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA), le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et l'antigène 2 de la surface des cellules du trophoblaste (TROP2). Son pipeline comprend PSMA-TRACTr, EGFR-TRACTr et TROP2-TRACTr. PSMA-TRACTr est conçu pour cibler la PSMA, une protéine exprimée dans les tumeurs du cancer de la prostate et dans la vascularisation d'autres tumeurs. Son EGFR-TRACTr est conçu pour cibler l'EGFR. TROP2-TRACTr est conçu pour cibler TROP2, une cible anti-tumorale validée cliniquement. Son programme TRACIr cible PD-L1xCD28.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale