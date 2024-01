Japan Airlines Co., Ltd. figure parmi les principales compagnies aériennes japonaises. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de transport aérien (86,6%) : transport de marchandises et de courriers (34,6% du CA), transport de passagers sur des vols domestiques (33,1%) et sur des vols internationaux (32,3%) ; - autres (13,4%) : notamment organisation et vente de voyages aériens et vente de cartes de crédit.

Secteur Compagnies aériennes