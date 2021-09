Japan Airlines cherche à lever 2,7 milliards de dollars - sources

Japan Airlines Co Ltd (JAL) cherche à lever 300 milliards de yens (2,72 milliards de dollars) pour surmonter les difficultés de financement prévues dans le contexte d'un effondrement continu du trafic aérien, ont déclaré jeudi deux sources familières de la question.

Les fonds seront levés par le biais d'un financement comprenant des prêts subordonnés, selon les sources, qui ont confirmé un précédent rapport du Nikkei https://s.nikkei.com/38ShGaE.

JAL, qui a levé 1,8 milliard de dollars lors d'une vente d'actions en novembre dernier, a refusé de commenter.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a affiché une perte d'exploitation de 82,65 milliards de yens au premier trimestre, une amélioration par rapport à l'année précédente, car les réductions de coûts liées à la pandémie ont pris effet et la demande de voyages a augmenté à partir d'une base très basse.

JAL, comme d'autres transporteurs, a épuisé ses réserves de liquidités pour conserver les jets et les travailleurs dont elle aura besoin lorsque la demande de voyages reprendra.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son taux d'absorption des liquidités tombe à environ 5 milliards de yens par mois au cours du deuxième trimestre se terminant le 30 septembre, contre 10 à 15 milliards de yens par mois au cours du premier trimestre.

La compagnie rivale ANA Holdings Inc. a levé l'année dernière 3,8 milliards de dollars de prêts subordonnés et 3,2 milliards de dollars d'actions pour l'aider à surmonter la pandémie et financer l'achat de nouveaux avions.

Les actions de JAL étaient en baisse de 1,8 % dans les échanges matinaux, contre une baisse de 0,4 % pour le marché en général.

