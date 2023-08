Japan Airport Terminal Co., Ltd. est une société basée au Japon qui s'occupe principalement de la gestion et de l'exploitation du terminal de l'aéroport de Haneda, ainsi que de la distribution de marchandises et de la restauration. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur de la gestion et de l'exploitation des installations est engagé dans la gestion et l'exploitation des installations de l'aérogare de l'aéroport de Haneda. Le segment est principalement engagé dans la location d'installations aux compagnies aériennes. Le segment Vente de marchandises est principalement engagé dans la vente de produits commerciaux aux voyageurs aériens dans les aéroports de Haneda, Narita et Kansai, ainsi que dans la vente en gros de produits commerciaux aux sociétés de terminaux aéroportuaires. Le segment Catering s'occupe de la fourniture de produits alimentaires et de boissons aux passagers de l'aéroport de Haneda et de l'aéroport international de Narita, ainsi que de la fabrication et de la vente de nourriture à bord et de produits surgelés.

Secteur Services aéroportuaires