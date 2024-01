Japan Business Systems Inc est une société basée au Japon dont l'activité principale consiste à fournir des services d'informatique dématérialisée, des services de conseil et des services de technologie de l'information (TI). La société opère à travers trois secteurs d'activité. Le segment "Cloud Integration" soutient principalement l'introduction des produits "cloud" de Microsoft Azure (Microsoft Azure) / M365 (Microsoft365) / D365 (Dynamics365) et des services "cloud" périphériques. Le segment des services en nuage assure la maintenance, l'exploitation et l'amélioration de l'utilisation des services en nuage, y compris Azure / M365 / D365, et fournit une assistance cohérente. Le segment Licence & Produits fournit principalement des solutions cloud telles que Microsoft Azure, M365, et D365, qui sont la base du développement des systèmes des clients, et des licences et des équipements connexes pour la revente. En outre, l'entreprise loue également des biens immobiliers.

Secteur Services et conseils en informatique