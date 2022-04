Japan Display Inc. : Le titre s'attaque à des niveaux pivots

Données financières JPY USD EUR CA 2022 291 Mrd 2 285 M 2 144 M Résultat net 2022 -8 800 M -69,1 M -64,8 M Dette nette 2022 9 689 M 76,1 M 71,4 M PER 2022 -13,4x Rendement 2022 - Capitalisation 191 Mrd 1 498 M 1 406 M VE / CA 2022 0,69x VE / CA 2023 0,69x Nbr Employés 8 443 Flottant 33,9% Prochain événement sur JAPAN DISPLAY INC. 13/05/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 71,00 JPY Objectif de cours Moyen 40,00 JPY Ecart / Objectif Moyen -43,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Scott Anderberg Callon Chairman & Chief Executive Officer Akihito Okochi CFO & Representative Executive Officer Yoshiharu Nakajima CTO, Executive Officer, General Manager-R&D Ryosuke Kuwada Independent Non-Executive Outside Director Nobuyuki Higashi Non-Executive Outside Director