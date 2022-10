La bourse de Tokyo va nommer des centaines d'entreprises qu'elle va retirer de son indice Topix

La Bourse de Tokyo (TSE) devrait annoncer vendredi les noms de centaines de sociétés qu'elle va retirer de son indice Topix des principales entreprises nationales, dans le cadre de la dernière réforme de la bourse visant à attirer davantage d'investisseurs étrangers.

Cette décision fait suite à la plus grande réforme de la TSE en une décennie, en avril, lorsqu'elle a resserré les critères et réorganisé ses marchés en trois catégories - "prime", "standard" et "growth" - afin de mettre en évidence les entreprises rentables dont la gouvernance répond aux normes mondiales.

Plus de 2 000 entreprises qui figuraient sur le tableau principal de la bourse - désormais le marché principal - font partie du Topix. Il s'agit d'entreprises qui ne faisaient pas partie du marché principal lors de la réforme et dont les actions sont maintenant négociées sur les deux autres marchés.

Le TSE, exploité par Japan Exchanges Group Inc, prévoit de retirer progressivement les entreprises dont la capitalisation boursière en actions négociables est inférieure à 10 milliards de yens (69 millions de dollars) de l'indice Topix, qui est suivi par plus de 70 000 milliards de yens de véhicules d'investissement, y compris les fonds négociés en bourse détenus principalement par la Banque du Japon.

"L'impact de la réforme sur l'indice sera neutre", a déclaré Tomoichiro Kubota, analyste principal du marché chez Matsui Securities. "Ceux qui seront éliminés seront vendus, tandis que ceux qui resteront seront achetés."

La bourse réduira progressivement la pondération des entreprises concernées sur le Topix jusqu'en janvier 2025, date à laquelle ces entreprises seront complètement éliminées. Les entreprises qui ne répondent pas aux critères pourront être réexaminées en octobre prochain. (1 $ = 145,0200 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Édition de Christopher Cushing)