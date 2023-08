Japan Exchange Group, Inc. est spécialisé dans les prestations de services financiers. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de négociation (39,3%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés, sur les actions, les obligations, les matières premières, etc. ; - prestations de services de compensation financière (20,6%) ; - diffusion de données et d'indices de marché (20,1%) ; - prestations de cotation (11,6%) ; - autres (8,4%).

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières